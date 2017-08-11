Евгений Ловчев: В «Спартаке» чувствуется нервозность перед дерби с ЦСКА

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о предстоящем российском супердерби.

– Каррера после поражения от «Зенита» на матч с «Арсеналом» выставил фактически другой состав. Но такие резкие шаги тоже не идут на пользу. И какой теперь Каррера состав выставит на дерби, никто не знает. Но мы знаем, какой состав будет у ЦСКА. Нервозность в «Спартаке» проявляется не только в этом, но и в высказываниях Карреры. Он говорит, что ему надо купить пять новых игроков. Это значит, что он не рассчитывает на некоторых из тех, кто выиграл чемпионский титул в прошлом сезоне. И это тоже не может не отразиться на обстановке.

Матч 6-го тура РФПЛ ЦСКА – «Спартак» состоится завтра. Начало в 17.30 мск.