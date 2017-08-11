Blizzard анонсировала новый режим игры в Overwatch

Blizzard представила новый режим игры в Overwatch — «Схватка» (Deathmatch).

Игрокам и командам предстоит состязаться друг с другом в том, кому удастся совершить больше убийств. В игре также появится поле боя, специально предназначенное для нового режима. Результаты боя будут фиксироваться в специальной таблице.

Форматы



Free-For-All. В формате Free-For-All восемь героев сражаются друг с другом, пока один из них не совершит 20 убийств.



Командная схватка. «Командная схватка» представляет собой стычку двух команд из 6 игроков. В бою победит та сторона, которой удастся первой совершить 30 убийств. Когда Ангел воскрешает союзников, счет команды противника уменьшается.



Новое поле боя в режиме «Схватка»



Несколько полей боя подверглись изменениям, позволившим приспособить их для игр в новом режиме. Разработчики добавили в игру новое поле боя для схваток в формате Free-For-All — «Шато-Гийяр».