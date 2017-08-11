Евгений Ловчев: Единственное, в чем «Спартак» превосходит ЦСКА, это в линия атаки

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о предстоящем российском супердерби.



- Если сравнивать составы команд по линиям, то единственное, в чем «Спартак» превосходит сейчас ЦСКА, это в линия атаки. И пусть даже не будет играть с армейцами Адриану. Но Зе Луиш и Промес сильнее, чем Витинью и Чалов. Хотя в этом сезоне Витинью очень здорово прибавил.

Если говорить о полузащите, то в прошлом сезоне она была сильнейшей линией команды. А составляли ее Глушаков, Зобнин и Фернандо. Но Глушаков пока в неважной форме, Зобнин травмирован, поэтому в полузащите у красно-белых проблемы.

Считаю, что в крупном поражении от «Зенита» не столько виновата защита, сколько средняя линия. Ведь некоторые моменты возникали после обрезов игроков середины поля. Армейская оборона играет все время в одном составе, а в спартаковской защите происходит ротация.

Матч 6-го тура РФПЛ ЦСКА – «Спартак» состоится завтра на «Арене ЦСКА». Начало в 17.30.