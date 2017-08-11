Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Лестер Сити
Футбол  Ренн- : -Лион
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Полузащитник Кашчелан перешел в «Тамбов»

Источник:  ФНЛКомментарии

Полузащитник Младен Кашчелан, на днях досрочно расторгший контракт с «Тосно», внесен в заявочный лист «Тамбова», сообщается на официальном сайте ФНЛ.

34-летний черногорец выступал за «Тосно» с 2016 года. В составе команды из Ленинградской области он провел 49 матчей и забил 2 гола.

Первым российским клубом Кашчелан был тульский «Арсенал», за который он выступал в 2013-2015 годах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Фенербахче» подписал нападающего Сольдадо«Фенербахче» подписал контракт с нападающим Роберто Сольдадо, ранее выступавшим за «Вильярреал», сообщается на официальном сайте турецкого клуба.Дмитрий Шляхтин: В Самаре созданы все условия для возвращения «Крыльев» в РФПЛДиректор «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал старт команды в ФНЛ.Федерация футбола Франции получила трансферный сертификат НеймараФедерация футбола Франция сообщила о получении международного сертификата на трансфер форварда Неймара.Тренеры «Балтики» Черевченко и Климов дисквалифицированы на три матчаКонтрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на три матча главного тренера «Балтики» Игоря Черевченко и его помощника Валерия Климова, сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
Футбол
Сергей Собянин: Стройка в «Лужниках» не помешает проведению ЧМ-2018
Футбол
Бекхэм станет послом «Реала»
Футбол
Жулиано прилетел в Стамбул, где пройдет медосмотр в «Фенербахче»
Футбол
Виктор Гончаренко: Порой вместо того, чтобы правильно сыграть в обороне, ЦСКА по инерции бежал в атаку
все новости
Тамбов
Тамбовкалендарьстатистика
Младен Кашчелан
Младен Кашчеланвсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы