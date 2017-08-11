Полузащитник Кашчелан перешел в «Тамбов»

Полузащитник Младен Кашчелан, на днях досрочно расторгший контракт с «Тосно», внесен в заявочный лист «Тамбова», сообщается на официальном сайте ФНЛ.

34-летний черногорец выступал за «Тосно» с 2016 года. В составе команды из Ленинградской области он провел 49 матчей и забил 2 гола.

Первым российским клубом Кашчелан был тульский «Арсенал», за который он выступал в 2013-2015 годах.