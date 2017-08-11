Михаил Грушевский: На стадион ЦСКА не ходят, потому что нет пока мотивации

Артист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал по просьбе «Советского спорта» резонансную публикацию о низкой посещаемости арены:

- Я не согласен с тем, что поклонников «армейцев» на трибуне стало меньше. В прошлые годы на домашних матчах в Химках посещаемость была ниже, чем сейчас. Если же посещаемость не на там уровне, на который рассчитывало руководство ЦСКА, в таком случае надо проводить соцопрос среди «армейцев»: чем их не устраивает новый стадион. Безусловно, это сложная экономическая и логистическая проблема. Однако все это вопрос времени. Очень надеюсь, что после открытия станции метро «ЦСКА», мотивации посещать стадион будет больше, поскольку, во-первых, это момент удобства. И вдобавок, еще и некий моральный фактор. С другой стороны, я бы не стал раздувать проблему. Стадиону еще нет и года, поэтому надо немного набраться терпения, изучить статистику и тогда уже делать какие-то выводы.

Напомним, «Советский спорт» сегодня привел полную статистику, связанную с посещаемостью стадиона, и она неутешительна.