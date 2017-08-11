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Алексей Меринов: На ЦСКА не ходят, потому что с игрой не все в порядке

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный художник-карикатурист, болельщик ЦСКА Алексей Меринов прокомментировал сегодняшнюю резонансную публикацию «Советского спорта» о низкой посещаемости домашней арены футбольного ЦСКА:

- Что самое интересное, я сам еще ни разу там не был. Мое предположение - низкая посещаемость связана с игрой. Это первое. Кроме того, Москва - город все-таки ленивый. Я по себе знаю: я книжки выпускал и выставки устраивал. Нужна хорошая промоутерская служба, и этим надо заниматься постоянно. Многие жалуются, что дорогие абонементы и билеты. В Москве сейчас настолько много развлечений, и люди не всегда выбирают футбол. В этом смысле соглашусь со Слуцким: у нас не футбольная страна. Я недавно видел презентацию Неймара по телевизору. Битком забитый стадион, у нас на дерби столько не собирают, а это всего лишь презентация игрока. Я был на матче «Барселона» - «Сельта» - ни одного свободного места. Я думаю, на ЦСКА еще не ходят и потому, что с игрой у них не все в порядке. Рецепт один: хорошая реклама и необходимость улучшить свою игру. Особенно на рекламе надо сделать акцент, бомбить по соцсетям, по радиостанциям.

Позиция главного редактора «Советского спорта» Николая Яременко о причинах низкой заполняемости футбольных арен – по ссылке.

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