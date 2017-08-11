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Андрей Малосолов: Имидж российского футбола упал ниже плинтуса

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Спортивный функционер, известный болельщик ЦСКА Андрей Малосолов прокомментировал «Советскому спорту» информацию о низкой посещаемости нового стадиона армейцев.

- Мне трудно сказать, с чем конкретно вызвана такая невысокая посещаемость ЦСКА. Я считаю, что проблема не в одном отдельно взятом клубе, здесь надо смотреть шире. Имидж российского футбола упал ниже плинтуса. Мы видим, на каком месте находится сборная России в рейтинге ФИФА, как относятся к футболистам.

В ЦСКА на стадион ходит та публика, которую принято считать коренной, это те 11-13 тысяч болельщиков, которые всегда были с клубом. Для того, чтобы привлечь болельщиков со стороны, с района метро Сокол, нужно проводить достаточно большую работу, а это тоже стоит определенных денег. В ЦСКА лишних денег нет, тем более на подобные мероприятия. Не стоит забывать, что в прошлом году у «армейцев» были серьезные конфликты, связанные с деятельностью тренера Леонида Слуцкого, с той игрой, которую  клуб показывал. Сейчас ситуация исправляется, но исправлять всегда сложнее, чем строить, - заявил Андрей Малосолов.

Напомним, «Советский спорт» сегодня привел полную статистику, связанную с посещаемостью стадиона, и она неутешительна.

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