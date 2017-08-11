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Зарипов подал апелляцию в CAS на решение о дисквалификации

Источник:  ТАССКомментарии

Российский хоккеист Данис Зарипов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом игрок сообщил ТАСС.

Напомним, КХЛ 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова в связи с положительным результатом его допинг-пробы, взятой во время чемпионата лиги сезона-2016/17.

«Мы подали апелляцию в CAS. Положительный исход дела будет для меня как победа в Кубке Гагарина», - сказал Зарипов.

Напомним, 36-летний нападающий является трехкратным чемпионом мира, чемпионом России и четырехкратным обладателем Кубка Гагарина.

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