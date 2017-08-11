Анатолий Бышовец: И у ЦСКА, и у «Спартака» не очень надежная оборона

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец – о предстоящем дерби.

- Как оцените обстановку в командах накануне дерби?

- Думаю, своеобразная реанимация произошла – обе команды одержали победы в последнем туре. И обсуждать психологическое состояние команд, их турнирное положение перед дерби не так важно. Все эти факторы перед таким матчем отходят на второй план. Мотивация у игроков будет запредельная. Важен будет выбор тактики, и насколько эта тактика себя оправдает.

Пока обе команды на данный момент страдают не от атакующих действий, а от не очень надежной обороны. Но в лини нападения у «Спартака» есть некоторое преимущество. Подбор игроков в атаке у красно-белых впечатляет.

Но если говорить о гармонии в атаке и обороне, то обе команды пострадали: «Спартак» от «Зенита», а армейцы от «Рубина». И хотя ЦСКА проиграл 1:2, но по провалам в обороне счет тоже мог быть близким к пяти мячам. Так что, тренерам обеих команда в этом смысле есть, над чем подумать.

Матч 6-го тура РФПЛ ЦСКА – «Спартак» состоится завтра на «Арене ЦСКА». Начало в 17.30.