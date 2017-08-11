«Матч ТВ»: слухи об отказе от показа ОИ-2018 не соответствуют действительности

«Матч ТВ» осенью завершит переговоры по покупке прав на показ зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Пхнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

«Матч ТВ» ведет переговоры по приобретению прав на показ Олимпиады в Пхенчхане. Всё в рабочем порядке. Информация, что мы отказались от показа Олимпиады, не соответствует действительности. Переговоры планируем завершить осенью», — приводит слова пресс-службы «Матч ТВ» ТАСС.

Напомним, ранее футбольный обозреватель Василий Уткин в своем телеграмме сообщил, что «Матч ТВ» будет освещать Олимпиаду 2018 года в урезанном виде.