Николай Колесников: Десять штангисток начали подготовку к чемпионату мира

Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников заявил, что десять спортсменок уже начали подготовку к чемпионату мира.

«Централизованную подготовку к чемпионату мира будут вести 10 спортсменок. Восемь из них в апреле выступали на чемпионате Европы в Хорватии, а две штангистки добавлены по итогам чемпионата России в Чебоксарах - Мария Петрова, выступающая в весовой категории до 75 кг , и Ксения Пасхина, которая выступает в весе свыше 75 килограммов . Первый тренировочный сбор команды пройдет в Сочи с 14 августа по 3 сентября», - цитирует Колесникова «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в США в период с 27 ноября по 5 декабря.