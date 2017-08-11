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Николай Колесников: Десять штангисток начали подготовку к чемпионату мира

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников заявил, что десять спортсменок уже начали подготовку к чемпионату мира.

«Централизованную подготовку к чемпионату мира будут вести 10 спортсменок. Восемь из них в апреле выступали на чемпионате Европы в Хорватии, а две штангистки добавлены по итогам чемпионата России в Чебоксарах - Мария Петрова, выступающая в весовой категории до 75 кг, и Ксения Пасхина, которая выступает в весе свыше 75 килограммов. Первый тренировочный сбор команды пройдет в Сочи с 14 августа по 3 сентября», - цитирует Колесникова «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в США в период с 27 ноября по 5 декабря.

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