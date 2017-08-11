Николай Колесников: Десять штангисток начали подготовку к чемпионату мира
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников заявил, что десять спортсменок уже начали подготовку к чемпионату мира.
«Централизованную подготовку к чемпионату мира будут
вести 10 спортсменок. Восемь из них в апреле выступали на чемпионате Европы в
Хорватии, а две штангистки добавлены по итогам чемпионата России в Чебоксарах -
Мария Петрова, выступающая в весовой категории до
Напомним, чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в США в период с 27 ноября по 5 декабря.
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