Сергей Собянин: «Лужники» - один из лучших стадионов мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил готовность БСА «Лужники».
Спасибо нашим строителям за то, что построили и сдали Большую спортивную арену в срок и в утвержденном бюджете.
Комиссия ФИФА была на стадионе и поправу оценила его, как один из самых лучших в мире. Особой гордости добавляет тот факт, что все было построено нашими русскими руками, - сказал Собянин.
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