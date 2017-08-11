Сергей Собянин: «Лужники» - один из лучших стадионов мира

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил готовность БСА «Лужники».



Спасибо нашим строителям за то, что построили и сдали Большую спортивную арену в срок и в утвержденном бюджете.



Комиссия ФИФА была на стадионе и поправу оценила его, как один из самых лучших в мире. Особой гордости добавляет тот факт, что все было построено нашими русскими руками, - сказал Собянин.