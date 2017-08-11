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Сергей Собянин: «Лужники» - один из лучших стадионов мира

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Собянин: «Лужники» - один из лучших стадионов мира

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил готовность БСА «Лужники».

Спасибо нашим строителям за то, что построили и сдали Большую спортивную арену в срок и в утвержденном бюджете.

Комиссия ФИФА была на стадионе и поправу оценила его, как один из самых лучших в мире. Особой гордости добавляет тот факт, что все было построено нашими русскими руками, - сказал Собянин. 

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