«Динамо» разгромило «Анжи» в молодежном первенстве
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Анжи» дома уступил «Динамо» (0:3) в шестом туре первенства молодежных команд РФПЛ.
В составе победителей отличились Николай Обольский (41-я минута), Кирилл Бурыкин (79-я) и Илья Гоманюк (85-я).
«Динамо» с 13 очками занимает на данный момент первое место, «Анжи» с 6 баллами идет девятым.
В следующем туре столичный клуб 19 августа примет «Уфу», а махачкалинцы в тот же день сыграют на выезде с «Рубином».
Матч
Анжи (мол) - Динамо (мол) - 0:3 (0:0)
Место и дата
11 августа 16:45, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция
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