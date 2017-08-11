«Динамо» разгромило «Анжи» в молодежном первенстве

ЦСКА обыграл «Спартак» в молодежном первенстве ЦСКА обыграл «Спартак» (2:1) в домашнем матче шестого тура первенства молодежных команд РФПЛ.

Молодежное первенство. 6-й тур. «Анжи» – «Динамо», ЦСКА – «Спартак» и другие матчи

Молодежное первенство. 6-й тур. «Анжи» – «Динамо», ЦСКА – «Спартак» и другие матчи Результаты матчей шестого тура молодежного первенства России.

Молодежное первенство. 5-й тур. «Ахмат» проиграл «Краснодару» и другие матчи

Молодежное первенство. 5-й тур. «Ахмат» проиграл «Краснодару» и другие матчи Результаты матчей 5-го тура молодежного первенства России по футболу.

В матче 5-го тура молодежного первенства России между «Рубином» и «Локомотивом» форвард гостей Александр Долгов отметился невероятным по красоте голом.

ВИДЕО ДНЯ: Невероятный гол игрока «молодежки» «Локомотива» В матче 5-го тура молодежного первенства России между «Рубином» и «Локомотивом» форвард гостей Александр Долгов отметился невероятным по красоте голом.