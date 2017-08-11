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«Динамо» разгромило «Анжи» в молодежном первенстве

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Анжи» дома уступил «Динамо» (0:3) в шестом туре первенства молодежных команд РФПЛ.

В составе победителей отличились Николай Обольский (41-я минута), Кирилл Бурыкин (79-я) и Илья Гоманюк (85-я).

«Динамо» с 13 очками занимает на данный момент первое место, «Анжи» с 6 баллами идет девятым.

В следующем туре столичный клуб 19 августа примет «Уфу», а махачкалинцы в тот же день сыграют на выезде с «Рубином».

Матч

Анжи (мол) - Динамо (мол) - 0:3 (0:0)

Место и дата

11 августа 16:45, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция

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