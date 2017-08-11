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Ладислав «GuardiaN» Ковач: Я потерял мотивацию играть в Natus Vincere около года назад

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Игрок FaZe Clan Ладислав «GuardiaN» Ковач поведал об уходе Даниила «Zeus» Тесленко из Natus Vincere, а также рассказал о потере мотивации играть в Na`Vi.

«Я был против ухода Zeus, меня поддерживал Edward. Три других игрока, которых я называть не могу, сообщили нам об этом по факту. У нас не было выбора: либо уходит Zeus, либо другие. Также не совсем верно говорить, что Edward был так уж против. Он признал, что форма Zeus оставляла желать лучшего, и в итоге он согласился с остальными.

Я потерял мотивацию играть в команде около года назад. Тогда я почти не запускал CS:GO. Несколько раз я просил организацию уменьшить мне зарплату, так как я её не заслуживал. Полтора года я был недоволен. Мои действия были ограничены новым капитаном и игроком, переход которого вызвал много шума. Менеджмент хотел удержать меня, но я не собирался играть с некоторыми тиммейтами. Они сделали выбор, и мне не о чем сожалеть.

А те, кто говорят о моей травме... Это была ситуация одной недели. В прошлом году я запускал CS:GO два раза — перед Starladder и ESL One Cologne 2016. Не слишком длительная подготовка к «мейджору», но и в команде было много противоречий. Я не хотел с этим бороться и находил утешение в других играх».

GuardiaN перешел из Natus Vincere в FaZe Clan 3 августа. В составе «рожденных побеждать» его заменил Даниил «Zeus» Тесленко.

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