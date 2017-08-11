ЦСКА обыграл «Спартак» в молодежном первенстве

ЦСКА обыграл «Спартак» (2:1) в домашнем матче шестого тура первенства молодежных команд РФПЛ.

У победителей отличились Тимур Жамалетдинов (13-я минута) и Хетаг Хосонов (48-я - с пенальти), у проигравших - Егор Никулин (36-я).

Армейцы с 10 очками занимает на данный момент пятое место, красно-белые с тремя баллами - на 13-й строчке.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет на выезде с «Уралом», а «Спартак» в тот же день примет «Локомотив».