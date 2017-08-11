ЦСКА обыграл «Спартак» в молодежном первенстве
Источник: «Советский спорт»Комментарии
ЦСКА обыграл «Спартак» (2:1) в домашнем матче шестого тура первенства молодежных команд РФПЛ.
У победителей отличились Тимур Жамалетдинов (13-я минута) и Хетаг Хосонов (48-я - с пенальти), у проигравших - Егор Никулин (36-я).
Армейцы с 10 очками занимает на данный момент пятое место, красно-белые с тремя баллами - на 13-й строчке.
В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет на выезде с «Уралом», а «Спартак» в тот же день примет «Локомотив».
Матч
ЦСКА (мол) - Спартак (мол) - 2:1 (1:1)
Голы
Жамалетдинов 13 (1:0). Никулин 36 (1:1). Хосонов 48 (2:1 - пен.).
Незабитые пенальти
Никулин (Спартак (мол)), 62
Место и дата
11 августа 17:00, Октябрь, Онлайн-трансляция
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