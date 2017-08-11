Паредес вызван в сборную Аргентины на матчи с Уругваем и Венесуэлой

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес вошел в состав сборной Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2018 против Уругвая и Венесуэлы.

Полный состав команды:

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гузман («Тигрес»), Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»).

Защитники: Хавьер Маскерано («Барселона»), Федерико Фасио («Рома»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Габриэль Меркадо, Николас Пареха (оба – «Севилья»).

Полузащитники: Эвер Банега («Севилья»), Лукас Билья («Милан»), Аугусто Фернандес («Атлетико»), Леандро Паредес («Зенит»), Гвидо Писарро («Севилья»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Маркос Акунья («Расинг»), Хавьер Пасторе («ПСЖ»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Мауро Икарди («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»), Карлос Корреа («Севилья»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

Напомним, встреча Аргентины против Уругвая состоится 31 августа, с Венесуэлой команда Сампаоли сыграет 5 сентября.

После 14 туров аргентинцы идут на пятом месте в южноамериканской зоне. В финальный турнир выходит четыре лучших команды, пятая сыграет с представителем Океании.

Леандро Паредес провел за сборную Аргентины один матч 13 июня 2017 года против сборной Сингапура (6:0) и забил один гол.

За «Зенит» Паредес сыграл шесть матчей и ни разу не отличился забитым мячом.