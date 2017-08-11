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Сергей Смагин: По пониманию шахмат к Каспарову даже Карлсен не может приблизиться

Юрий Волохов
Юрий Волохов
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Гроссмейстер Сергей Смагин – о предстоящем участии Гарри Каспарова в турнире в Сент-Луисе.

- Многие задаются вопросом: сможет ли Каспаров на равных соперничать с топ-гроссами?
- В рапиде это будет для Каспарова не сложно. Нужно понимать, что уровень понимания шахмат у Каспарова такой высокий, что даже Карлсен к этому уровню пока не может приблизиться.

Мы не знаем, насколько он серьезно готовился к турниру, но то, что Гарри соскучился по настоящей игре, по турнирной атмосфере, это очевидно.

- Не подорвет ли Каспаров имидж великого и ужасного в случае неудачи?
- У него такой имидж в шахматах, что подорвать его невозможно.

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