Сергей Смагин: По пониманию шахмат к Каспарову даже Карлсен не может приблизиться
Гроссмейстер Сергей Смагин – о предстоящем участии Гарри Каспарова в турнире в Сент-Луисе.
- Многие задаются вопросом: сможет ли Каспаров на равных
соперничать с топ-гроссами?
- В рапиде это будет для Каспарова не сложно. Нужно понимать, что уровень понимания шахмат у Каспарова такой высокий, что даже Карлсен к этому уровню пока не может приблизиться.
Мы не знаем, насколько он серьезно готовился к турниру, но то, что Гарри соскучился по настоящей игре, по турнирной атмосфере, это очевидно.
- Не подорвет ли Каспаров имидж великого и ужасного в
случае неудачи?
- У него такой имидж в шахматах, что подорвать его невозможно.
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