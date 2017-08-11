«Спартак» и «Гремио» не могут согласовать цену за Луана

Финансовые разногласия между клубами стали причиной затягивания переговоров о переходе нападающего «Гремио» Луана в «Спартак», сообщает GloboEsporte.

Ранее СМИ сообщили, что бразильский клуб хочет выручить за 24-летнего игрока 25 миллионов евро.

Тем не менее, по данным GloboEsporte, трансфер может состояться в ближайшие дни.

Луан является воспитанником «Гремио», в 2014 году он дебютировал за основную команду. В общей сложности нападающий провел в составе клуба 117 игр и забил 32 мяча, включая 11 голов в 22 матчах сезона-2017.

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