Игор Митрески: Кого бы посоветовал в Европу? Мне нравится как играет Самедов

Экс-защитник «Спартака» Игор Митрески - о Самедове, Павлюченко и российском футболе.



- Успеваете следить за российским футболом?

- Да. У меня ведь много русских каналов дома. Вместе с детьми, с женой смотрим сериалы, футбол, мультики на русском. Дома разговариваем на русском. Кстати, недавно ко мне в гости приезжал Роман Павлюченко с женой.



- Знаете, что он перешел в московский «Арарат»? Это клуб в третьем по силе дивизионе России.

- Я был в Москве, когда он подписывал контракт. Не рано ли он согласился на уход из РФПЛ? Мы говорили об этом, он сказал, что хотел остаться дома, с семьей. Тоже ведь много поездил за карьеру – Лондон, «Кубань», «Урал». Думаю, правильно сделал. Конечно, он мог бы еще поиграть в РФПЛ, но если не было вариантов остаться в Москве, что сделать? Главное – семья. Тем более, «Арарат», я так понял, - хорошая команда с серьезным спонсором.



- Если бы к вам обратились из Европы, кого бы им посоветовали из молодых российских игроков?

- Есть талантливые ребята. В том же «Спартаке» неплохая молодежь. Но так однозначно сказать не могу. Мне нравится как играет Самедов, но ему уже за 30.



- Ну, например, Головин и Миранчук могут заиграть в Европе?

- Да, могут. Но через два-три года.

