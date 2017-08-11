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Игор Митрески: Кого бы посоветовал в Европу? Мне нравится как играет Самедов

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

 

Экс-защитник «Спартака» Игор Митрески - о Самедове, Павлюченко и российском футболе.

- Успеваете следить за российским футболом?
- Да. У меня ведь много русских каналов дома. Вместе с детьми, с женой смотрим сериалы, футбол, мультики на русском. Дома разговариваем на русском. Кстати, недавно ко мне в гости приезжал Роман Павлюченко с женой.

- Знаете, что он перешел в московский «Арарат»? Это клуб в третьем по силе дивизионе России.
- Я был в Москве, когда он подписывал контракт. Не рано ли он согласился на уход из РФПЛ? Мы говорили об этом, он сказал, что хотел остаться дома, с семьей. Тоже ведь много поездил за карьеру – Лондон, «Кубань», «Урал». Думаю, правильно сделал. Конечно, он мог бы еще поиграть в РФПЛ, но если не было вариантов остаться в Москве, что сделать? Главное – семья. Тем более, «Арарат», я так понял, - хорошая команда с серьезным спонсором.

- Если бы к вам обратились из Европы, кого бы им посоветовали из молодых российских игроков?
- Есть талантливые ребята. В том же «Спартаке» неплохая молодежь. Но так однозначно сказать не могу. Мне нравится как играет Самедов, но ему уже за 30.

- Ну, например, Головин и Миранчук могут заиграть в Европе?
- Да, могут. Но через два-три года.

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