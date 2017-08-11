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Игор Митрески: «Спартаку» будет непросто отстоять титул

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-защитник «Спартака» Игор Митрески - о «Спартаке».

- «Зенит» уже чемпион?
- Рано говорить об этом. Да, мастерство игроков, уровень тренера – очень серьезные. У них есть большой шанс стать чемпионами. Плюс отстоять титул сложнее, чем завоевать. «Спартаку» будет непросто.

- Вы играли в том самом «Спартаке», который выиграл предпоследнее чемпионство команды – 16 лет назад. Как встретили новую победу?
- Честно, был очень рад. Я не такой человек, чтобы гордиться тем, что я последним становился чемпионом. Поэтому очень хотел, чтобы «Спартак» и раньше победил. Но в клубе было много перемен – и в руководстве, и в тренерах. Сейчас Каррера сделал хорошую команду. И она заслуженно победила – была лучшей по качеству и состава, и игры. Очень рад за мой любимый клуб. Все-таки сыграл за него больше 130 матчей. Дай бог, чтобы в Лиге чемпионов удачно сыграли.

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