Мария Шарапова: Может, когда теннис останется в прошлом, мы станем с Сереной друзьями
Российская теннисистка Мария Шарапова выложила в твиттере отрывки из своей автобиографической книги.
Не обошла она стороной и тему взаимоотношений со своей соперницей американкой Сереной Уильямс.
«Я и Серена могли бы быть друзьями, ведь у нас одна страсть, но мы не друзья. Думаю, что мы даже подстегиваем друг друга. Может быть, именно такое противостояние помогает на корте. Может, когда теннис останется в прошлом, мы и станем друзьями», - предположила Шарапова.
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