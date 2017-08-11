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Мария Шарапова: Может, когда теннис останется в прошлом, мы станем с Сереной друзьями

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Российская теннисистка Мария Шарапова выложила в твиттере отрывки из своей автобиографической книги.

Не обошла она стороной и тему взаимоотношений со своей соперницей американкой Сереной Уильямс.

«Я и Серена могли бы быть друзьями, ведь у нас одна страсть, но мы не друзья. Думаю, что мы даже подстегиваем друг друга. Может быть, именно такое противостояние помогает на корте. Может, когда теннис останется в прошлом, мы и станем друзьями», - предположила Шарапова.

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