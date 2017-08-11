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Денис Глушаков: Зачем мне думать о ЦСКА? У меня своя команда есть

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА.

- На какие компоненты Массимо Каррера обращал внимание перед матчем с ЦСКА?
- У нас было только два дня, чтобы подготовиться к дерби. Никто не думал о матче с армейцами до встречи с «Зенитом» или «Арсеналом». А результат… Иногда проигрываешь, все бывает в футболе. «Барселона» и «Реал» тоже друг друга порой возят, и ничего, всем такой футбол нравится.

- Три месяца назад «Спартак» обыграл ЦСКА. За это время соперник стал сильнее или слабее?
- Не хочу армейцев анализировать, я пристально за ними не слежу и не следил никогда. Зачем мне это? У меня своя команда есть. А если думать о других – психологическое давление будет зашкаливать.

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