Денис Глушаков: Зачем мне думать о ЦСКА? У меня своя команда есть
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА.
- На
какие компоненты
Массимо Каррера
обращал внимание
перед матчем
с ЦСКА?
- У нас было только два дня, чтобы подготовиться к дерби. Никто не думал о матче с армейцами до встречи с «Зенитом» или «Арсеналом». А результат… Иногда проигрываешь, все бывает в футболе. «Барселона» и «Реал» тоже друг друга порой возят, и ничего, всем такой футбол нравится.
- Три
месяца назад
«Спартак»
обыграл ЦСКА.
За это время
соперник стал
сильнее или
слабее?
- Не хочу армейцев анализировать, я пристально за ними не слежу и не следил никогда. Зачем мне это? У меня своя команда есть. А если думать о других – психологическое давление будет зашкаливать.
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