Денис Глушаков: Зачем мне думать о ЦСКА? У меня своя команда есть

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА.

- На какие компоненты Массимо Каррера обращал внимание перед матчем с ЦСКА?

- У нас было только два дня, чтобы подготовиться к дерби. Никто не думал о матче с армейцами до встречи с «Зенитом» или «Арсеналом». А результат… Иногда проигрываешь, все бывает в футболе. «Барселона» и «Реал» тоже друг друга порой возят, и ничего, всем такой футбол нравится.

- Три месяца назад «Спартак» обыграл ЦСКА. За это время соперник стал сильнее или слабее?

- Не хочу армейцев анализировать, я пристально за ними не слежу и не следил никогда. Зачем мне это? У меня своя команда есть. А если думать о других – психологическое давление будет зашкаливать.