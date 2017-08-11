Денис Глушаков: Ничего на базе перед дерби сжигать не будем
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями от предстоящего матча с ЦСКА.
- Калиниченко
говорил, что
Бояринцев
как-то перед
дерби на базе
сжег плюшевого
коня. Вы планируете
сжигать кого-то
или что-то?
- Калиниченко
говорил, что
Бояринцев
как-то перед
дерби на базе
сжег плюшевого
коня. Вы планируете
сжигать кого-то
или что-то?
- Может, шашлык? Не задумывался над этим. У нас никто ничего жечь не будет. Хотя если кто-то из вас, журналистов, болеет за ЦСКА, можете остаться у нас на базе, а там посмотрим (смеется).
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