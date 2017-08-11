Денис Глушаков: Ничего на базе перед дерби сжигать не будем

- Калиниченко говорил, что Бояринцев как-то перед дерби на базе сжег плюшевого коня. Вы планируете сжигать кого-то или что-то?

- Может, шашлык? Не задумывался над этим. У нас никто ничего жечь не будет. Хотя если кто-то из вас, журналистов, болеет за ЦСКА, можете остаться у нас на базе, а там посмотрим (смеется).



