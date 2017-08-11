Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Лестер Сити
Футбол  Ренн- : -Лион
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Денис Глушаков: Ничего на базе перед дерби сжигать не будем

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями от предстоящего матча с ЦСКА.

- Калиниченко говорил, что Бояринцев как-то перед дерби на базе сжег плюшевого коня. Вы планируете сжигать кого-то или что-то?
- Может, шашлык? Не задумывался над этим. У нас никто ничего жечь не будет. Хотя если кто-то из вас, журналистов, болеет за ЦСКА, можете остаться у нас на базе, а там посмотрим (смеется).


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Игор Митрески: Кого бы посоветовал в Европу? Мне нравится как играет Самедов
Футбол
«Спартак» и «Гремио» не могут согласовать цену за Луана
Футбол
Алексей Меринов: На ЦСКА не ходят, потому что с игрой не все в порядке
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» в молодежном первенстве
все новости