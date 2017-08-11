Массимо Каррера: В матче с ЦСКА «Спартак» ждут изменения

- Дерби с ЦСКА на выезде и дома. В чем разница для вас?

- Дерби это особенный матч, большой разницы нет. Абсолютно не важно, играешь ты дома или на выезде. Так, по крайней мере, думаю я.

- В прошлом матче была масштабная ротация состава. Ждать ли его в дерби?

- Будут какие-то изменения, но в порядке вещей. Ничего необычного.