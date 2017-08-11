Массимо Каррера: В матче с ЦСКА «Спартак» ждут изменения
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА.
- Дерби
с ЦСКА на выезде
и дома. В чем
разница для
вас?
- В прошлом
матче была
масштабная
ротация состава.
Ждать ли его
в дерби?
- Дерби
с ЦСКА на выезде
и дома. В чем
разница для
вас?
- Дерби это особенный матч, большой разницы нет. Абсолютно не важно, играешь ты дома или на выезде. Так, по крайней мере, думаю я.
- В прошлом
матче была
масштабная
ротация состава.
Ждать ли его
в дерби?
- Будут какие-то изменения, но в порядке вещей. Ничего необычного.
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