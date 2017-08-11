«Торино» арендовал у «Ювентуса» полузащитника Ринкона

Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон будет выступать на правах аренды за «Торино», сообщает официальный сайт «быков».

Соглашение с 29-летним венесуэльцем рассчитано до 30 июня 2018 года.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Ринкону со стороны «Зенита» и «Спартака».

Напомним, Ринкон перешел в «Ювентус» в январе текущего года, сыграв в 13-ти матчах и сделав три результативных передачи.



