«Торино» арендовал у «Ювентуса» полузащитника Ринкона
Источник: ФК «Торино»Комментарии
Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон будет выступать на правах аренды за «Торино», сообщает официальный сайт «быков».
Соглашение с 29-летним венесуэльцем рассчитано до 30 июня 2018 года.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Ринкону со стороны «Зенита» и «Спартака».
Напомним, Ринкон перешел в «Ювентус» в январе текущего года, сыграв в 13-ти матчах и сделав три результативных передачи.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически