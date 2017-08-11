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Александр «s1mple» Костылев: GuardiaN врал команде весь год

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Игрок Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев прокомментировал слова Ладислава «GuardiaN» Ковача о потере мотивации играть в Na`Vi.

«У нас было два буткемпа и оба раза мы были там вчетвером. Самое смешное, что он врал команде весь год и все еще продолжает это делать для фанатов и для тех, кто следит за CS», — написал Александр.

GuardiaN перешел из Natus Vincere в FaZe Clan 3 августа. В составе «рожденных побеждать» его заменил Даниил «Zeus» Тесленко.

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