Гаджи Гаджиев: Сезон будет трудный, но мы справимся

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что команда способна выправить положение в чемпионате России.

После пяти туров пермяки с одним очком замыкают турнирную таблицу РФПЛ.

«Мы не меньше огорчены текущим результатом, - сказал Гаджиев на встрече с болельщиками команды. - Все принимаем близко к сердцу. У футболистов нет вальяжности. По самоотдаче замечаний нет. Команда - это живой организм. Она болеет и претерпевает изменения. Мы взяли целую группу игроков. Им надо время, чтобы окрепнуть. Сезон будет трудный! Я думаю, мы справимся, но ожидать быстрых изменений не стоит, игры предстоят тяжелые. Будем правильно вести подготовку и поднимать уровень наших игроков».