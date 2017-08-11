Экс-футболист «Крыльев Советов» Громов не перешел в «Карпаты» из-за протестов игроков и болельщиков
Источник: Tribuna.comКомментарии
Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Артем Громов не
перейдет в «Карпаты». Причина – его выступления в России.
Как сообщает Tribuna.com, «Карпаты» отказались от
приобретения игрока после того, как болельщики
и несколько игроков выступили против перехода Громова. Причиной стали
выступления Громова в России за «Крылья Советов» во время войны и его пророссийские,
по мнению игроков и болельщиков, взгляды.
В прошлом сезоне 27-летний Артем Громов провел три матча за
«Крылья Советов» в премьер-лиге.
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