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Экс-футболист «Крыльев Советов» Громов не перешел в «Карпаты» из-за протестов игроков и болельщиков

Источник:  Tribuna.comКомментарии

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Артем Громов не перейдет в «Карпаты». Причина – его выступления в России.

Как сообщает Tribuna.com, «Карпаты» отказались от приобретения игрока после того, как болельщики и несколько игроков выступили против перехода Громова. Причиной стали выступления Громова в России за «Крылья Советов» во время войны и его пророссийские, по мнению игроков и болельщиков, взгляды.

В прошлом сезоне 27-летний Артем Громов провел три матча за «Крылья Советов» в премьер-лиге.

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