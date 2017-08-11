Кокорин признан лучшим игроком июля в «Зените» по версии болельщиков
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин признан лучшим игроком июля в петербургском клубе по итогам голосования болельщиков.
В июле Кокорин провел за «Зенит» пять матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
Напомним, следующий матч команда Роберто Манчини проведет 13 августа против «Ахмата» на стадионе «Санкт-Петербург».
«Зенит» с 13 очками после пяти матчей занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ.
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