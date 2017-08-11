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Даниил Квят: Уже в Спа у нас будет неплохой шанс показать себя

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Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от второй части сезона.

«Я думаю, уже в Спа у нас будет неплохой шанс показать себя. В Монце, наверное, сделать это будет чуть сложнее, потому что скорость на прямых – это, скажем так, не наш конек. Но потом будут этапы в Сингапуре, Японии, Малайзии – на этих трассах мы должны смотреться достаточно сильно.

Наша машина очень хороша на торможениях и на медленных трассах, где есть еще пара скоростных поворотов. Но мы постоянно улучшаем ее, прогресса добиваются и соперники, так что на самом деле шансы есть везде. Каждая трасса – это новый вызов», цитирует Квята его официальный сайт.

В текущем сезоне Даниил Квят занимает 17-е место, имея в активе четыре очка.


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