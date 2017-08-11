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«Арсенал» - «Лестер». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны «Арсенала» и «Лестера» в стартовом матче сезона в чемпионате Англии.

«Арсенал»: Чех, Холдинг, Монреаль, Колашинац, Беллерин, Эльнени, Джака, Окслейд-Чемберлен, Озил, Уэлбек, Ляказетт.

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Фухс, Марез, Ндиди, Джеймс, Олбрайтон, Оказаки, Варди.

Матч начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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