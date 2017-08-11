«Арсенал» - «Лестер». Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны «Арсенала» и «Лестера» в стартовом матче сезона в
чемпионате Англии.
«Арсенал»: Чех, Холдинг, Монреаль, Колашинац,
Беллерин, Эльнени, Джака, Окслейд-Чемберлен, Озил, Уэлбек, Ляказетт.
«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр,
Фухс, Марез, Ндиди, Джеймс, Олбрайтон, Оказаки, Варди.
Матч начнется в 21:45 по Москве. «Советский
спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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