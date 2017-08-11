Киевское «Динамо» обыграло «Звезду» благодаря дублю Ярмоленко
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч пятого тура чемпионата Украины между киевским
«Динамо» и «Звездой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в
пользу «Динамо».
В составе победителей дубль сделал Андрей
Ярмоленко, забив один мяч с пенальти. Также отличился Дьемерси Мбокани. «Динамо»
с 13 очками лидирует в чемпионате Украины. У «Звезды» два очка и 11-е место.
В следующем туре «Динамо» примет «Сталь», а «Звезда»
- «Зарю».
Чемпионат Украины. Премьер-лига
5-й тур
«Динамо» - «Звезда» - 3:0
Голы: Мбокани, 48, Ярмоленко, 76, с пенальти, 79
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