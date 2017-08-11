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Киевское «Динамо» обыграло «Звезду» благодаря дублю Ярмоленко

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч пятого тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и «Звездой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Динамо». 

В составе победителей дубль сделал Андрей Ярмоленко, забив один мяч с пенальти. Также отличился Дьемерси Мбокани. «Динамо» с 13 очками лидирует в чемпионате Украины. У «Звезды» два очка и 11-е место.

В следующем туре «Динамо» примет «Сталь», а «Звезда» - «Зарю».

Чемпионат Украины. Премьер-лига

5-й тур

«Динамо» - «Звезда» - 3:0

Голы: Мбокани, 48, Ярмоленко, 76, с пенальти, 79 

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