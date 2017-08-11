Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал2 : 2Лестер Сити
Футбол  Ренн0 : 0Лион
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» подарит сезонный абонемент 81-летней болельщице

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

В соцсетях болельщики «Спартака» распространили информацию о 81-летней болельщице клуба, которая одна пришла на фан-сектор на матч с тульским «Арсеналом». Это был ее второй визит на стадион.

«Этой истории два часа отроду. В соцсетях друг нашел этот пост с ее фотографией, но немного с другими данными. Я написала, чтобы уточнить информацию, завязалась переписка, со мной связались из клуба, и мы договорились, что я ее вечером сфотографирую, передам ее паспортные данные, после чего уже будет оформляться абонемент в подарок.

На дерби с ЦСКА она не собирается, все-таки это чужой стадион, думаю, не стоит. А вот если успеют оформить абонемент, то на матч с «Локомотивом» сходит с большим удовольствием», - цитирует Светлану Харитонову «Р-Спорт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Гарай пропустил тренировку «Валенсии» из-за переговоров о переходе в «Спартак»Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Испаноязычная версия ESPN в твиттере сообщает, что это связано с переговорами по поводу перехода в «Спартак».Неизвестность в воротах. Кто окажется на посту номер 1 в «дерби догоняющих»?Неизвестность в воротах. Кто окажется на посту номер 1 в «дерби догоняющих»?Впервые за долгое время ЦСКА и «Спартак» в дерби будут определять, кто из них может броситься в погоню за лидеромВременные трудности. Какие козыри есть у «Спартака»Временные трудности. Какие козыри есть у «Спартака»В пяти стартовых турах чемпионата России «Спартак» одержал лишь две победы.«Спартак» и «Гремио» не договорились по Луану, Зарипов опротестует дисквалификацию, «Матч ТВ» не откажется от показа ОИ-2018. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.
Футбол
«Барселона» готова увеличить предложение по Дембеле до 140 миллионов евро
Футбол
«Спартак» подарит сезонный абонемент 81-летней болельщице
Футбол
«Арсенал» - «Лестер». Стартовые составы
Футбол
Кокорин признан лучшим игроком июля в «Зените» по версии болельщиков
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости