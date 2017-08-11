«Спартак» подарит сезонный абонемент 81-летней болельщице
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
В соцсетях болельщики «Спартака» распространили
информацию о 81-летней болельщице клуба, которая одна пришла на фан-сектор на
матч с тульским «Арсеналом». Это был ее второй визит на стадион.
«Этой истории два часа отроду. В соцсетях друг
нашел этот пост с ее фотографией, но немного с другими данными. Я написала,
чтобы уточнить информацию, завязалась переписка, со мной связались из клуба, и
мы договорились, что я ее вечером сфотографирую, передам ее паспортные данные,
после чего уже будет оформляться абонемент в подарок.
На дерби с ЦСКА она не собирается, все-таки это чужой стадион, думаю,
не стоит. А вот если успеют оформить абонемент, то на матч с «Локомотивом» сходит с большим удовольствием», - цитирует Светлану
Харитонову «Р-Спорт».
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