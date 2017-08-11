«Спартак» подарит сезонный абонемент 81-летней болельщице

В соцсетях болельщики «Спартака» распространили информацию о 81-летней болельщице клуба, которая одна пришла на фан-сектор на матч с тульским «Арсеналом». Это был ее второй визит на стадион.

«Этой истории два часа отроду. В соцсетях друг нашел этот пост с ее фотографией, но немного с другими данными. Я написала, чтобы уточнить информацию, завязалась переписка, со мной связались из клуба, и мы договорились, что я ее вечером сфотографирую, передам ее паспортные данные, после чего уже будет оформляться абонемент в подарок.

На дерби с ЦСКА она не собирается, все-таки это чужой стадион, думаю, не стоит. А вот если успеют оформить абонемент, то на матч с «Локомотивом» сходит с большим удовольствием», - цитирует Светлану Харитонову «Р-Спорт».