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«Барселона» готова увеличить предложение по Дембеле до 140 миллионов евро

Источник:  ASКомментарии

«Барселона» не оставляет попыток приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, руководство «Барсы», вероятно, увеличит предложение по игроку до 140 миллионов евро. Ранее «Боруссия» отказалась продавать его за 130 миллионов. Отметим, что эта сумма включает в себя 30 миллионов евро в виде бонусов и 110 миллионов евро, которые клуб готов заплатить без учета показателей футболиста.

Напомним, ранее нападающий пропустил тренировку и был временно отстранен «Боруссией» от тренировок и матчей. 20-летний Усман Дембеле провел за «Боруссию» 49 матчей, забил 10 мячей и сделал 21 голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает его в 33 миллиона евро.

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