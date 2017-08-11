«Утрехт» перед матчем с «Зенитом» обыграл «Ден Хааг» в чемпионате Голландии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч первого тура чемпионата Голландии между «Ден Хааг» и «Утрехтом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Утрехта».
В составе победителей дубль сделал Сирил Дессерс. Еще один мяч в
активе Сандера ван де Стреека.
Напомним, что «Утрехт» является соперником «Зенита» в раунде
плей-офф квалификации Лиги Европы. Первый матч команд состоится в Голландии 16
августа.
В следующем туре «Утрехт» примет «Виллем II», а «Ден
Хааг» на выезде сыграет с «АЗ».
Чемпионат Голландии
1-й тур
«Ден Хааг» - «Утрехт» - 0:3
Голы: Дессерс, 15, 81, ван де Стреек, 55
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