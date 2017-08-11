Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал2 : 2Лестер Сити
Футбол  Ренн0 : 0Лион
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Утрехт» перед матчем с «Зенитом» обыграл «Ден Хааг» в чемпионате Голландии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого тура чемпионата Голландии между «Ден Хааг» и «Утрехтом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Утрехта».

В составе победителей дубль сделал Сирил Дессерс. Еще один мяч в активе Сандера ван де Стреека.

Напомним, что «Утрехт» является соперником «Зенита» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Первый матч команд состоится в Голландии 16 августа.

В следующем туре «Утрехт» примет «Виллем II», а «Ден Хааг» на выезде сыграет с «АЗ».

Чемпионат Голландии

1-й тур

«Ден Хааг» - «Утрехт» - 0:3

Голы: Дессерс, 15, 81, ван де Стреек, 55

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Утрехт» – «Зенит». Определено время начала первого матчаПервый матч раунда плей-офф Лиги Европы между голландским «Утрехтом» и петербургским «Зенитом» пройдет 16 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.Сергей Фурсенко: «Зенит» сыграет первый матч с «Утрехтом» 16 августа в ГолландииПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко назвал дату и место проведения первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».«Утрехт» – «Зенит». Первый матч состоится в ПетербургеПервый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» пройдет в Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.«Утрехт» – «Зенит». Голландцы хотят перенести первый матч с 17 на 16 августа«Зенит» и «Утрехт» направили в УЕФА просьбу о переносе первого матча между командами в плей-офф квалификации Лиги Европы с 17 на 16 августа.Микаэль Брага: Все российские клубы должны проходить раунд плей-офф еврокубковИтальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф еврокубков.
Футбол
«Барселона» готова увеличить предложение по Дембеле до 140 миллионов евро
Футбол
«Спартак» подарит сезонный абонемент 81-летней болельщице
Футбол
«Арсенал» - «Лестер». Стартовые составы
Футбол
Кокорин признан лучшим игроком июля в «Зените» по версии болельщиков
все новости
Ден Хааг
Ден Хаагкалендарьстатистика
Утрехт
Утрехткалендарьстатистика