«Утрехт» перед матчем с «Зенитом» обыграл «Ден Хааг» в чемпионате Голландии

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«Утрехт» – «Зенит». Определено время начала первого матча Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между голландским «Утрехтом» и петербургским «Зенитом» пройдет 16 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.

Сергей Фурсенко: «Зенит» сыграет первый матч с «Утрехтом» 16 августа в Голландии Президент «Зенита» Сергей Фурсенко назвал дату и место проведения первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».

«Утрехт» – «Зенит». Первый матч состоится в Петербурге Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» пройдет в Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

«Утрехт» – «Зенит». Голландцы хотят перенести первый матч с 17 на 16 августа «Зенит» и «Утрехт» направили в УЕФА просьбу о переносе первого матча между командами в плей-офф квалификации Лиги Европы с 17 на 16 августа.