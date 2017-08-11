Гарай пропустил тренировку «Валенсии» из-за переговоров о переходе в «Спартак»
Источник: ESPNКомментарии
Защитник «Валенсии»
Эсекиэль Гарай пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Испаноязычная версия ESPN в твиттере сообщает, что это связано с переговорами по
поводу перехода в «Спартак».
До этого
появилась информация, что в Валенсию прибыл агент игрока Жорже Мендеш.
Напомним,
ранее стало известно, что Гарай сообщил «Валенсии» о своем желании покинуть
клуб. Сообщалось также об интересе к нему со стороны его бывшего клуба
«Зенита». В прошедшем сезоне 30-летний аргентинец провел 33 матча за «Валенсию»
и забил три мяча.
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