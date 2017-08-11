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Гарай пропустил тренировку «Валенсии» из-за переговоров о переходе в «Спартак»

Источник:  ESPNКомментарии

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Испаноязычная версия ESPN в твиттере сообщает, что это связано с переговорами по поводу перехода в «Спартак».

До этого появилась информация, что в Валенсию прибыл агент игрока Жорже Мендеш.

Напомним, ранее стало известно, что Гарай сообщил «Валенсии» о своем желании покинуть клуб. Сообщалось также об интересе к нему со стороны его бывшего клуба «Зенита». В прошедшем сезоне 30-летний аргентинец провел 33 матча за «Валенсию» и забил три мяча.

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