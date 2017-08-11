Invictus Gaming покинула The International 2017

Китайская пятерка Invictus Gaming закончила выступление на турнире The International 2017.



В четвертом раунде нижней сетки команда уступила соотечественниками из LGD Gaming со счетом 0:2. В следующем раунде LGD Gaming сыграет с Team Liquid за выход в финал нижней сетки.



Invictus Gaming заняла 5-6 место и заработала 1 095 000 долларов.



Плей-офф The International 2017 проходит с 7 по 12 августа в Сиэтле на «Ки-арене». Призовой фонд чемпионата превысил 24 миллиона долларов.