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Invictus Gaming покинула The International 2017

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Китайская пятерка Invictus Gaming закончила выступление на турнире The International 2017.

В четвертом раунде нижней сетки команда уступила соотечественниками из LGD Gaming со счетом 0:2. В следующем раунде LGD Gaming сыграет с Team Liquid за выход в финал нижней сетки.

Invictus Gaming заняла 5-6 место и заработала 1 095 000 долларов.

Плей-офф The International 2017 проходит с 7 по 12 августа в Сиэтле на «Ки-арене». Призовой фонд чемпионата превысил 24 миллиона долларов.

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