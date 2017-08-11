Клишина завоевала серебро в прыжках в длину на чемпионате мира, победила американка Риз

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В прыжках в длину у женщин россиянка Дарья Клишина завоевала серебряную медаль.

Результат Клишиной - семь метров. На два сантиметра ее опередила американка Бриттни Риз, завоевавшая золото. На третьем месте еще одна американка Тиана Бартолетта (6,97).

Напомним, что Клишина, как и остальные россияне на нынешнем чемпионате мира, выступала в статусе нейтральной спортсменки. Это вторая медаль российских спортсменов на чемпионате мира (обе серебряные).

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Прыжки в длину

Женщины

Финал

1. Бриттни Риз (США) 7,02 м

2. Дарья Клишина (Россия) 7,00

3. Тиана Бартолетта (США) 6,97