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Клишина завоевала серебро в прыжках в длину на чемпионате мира, победила американка Риз

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В прыжках в длину у женщин россиянка Дарья Клишина завоевала серебряную медаль.

Результат Клишиной -  семь метров. На два сантиметра ее опередила американка Бриттни Риз, завоевавшая золото. На третьем месте еще одна американка Тиана Бартолетта (6,97).

Напомним, что Клишина, как и остальные россияне на нынешнем чемпионате мира, выступала в статусе нейтральной спортсменки. Это вторая медаль российских спортсменов на чемпионате мира (обе серебряные).

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Прыжки в длину

Женщины

Финал

1. Бриттни Риз (США) 7,02 м

2. Дарья Клишина (Россия) 7,00

3. Тиана Бартолетта (США) 6,97

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