Клишина завоевала серебро в прыжках в длину на чемпионате мира, победила американка Риз
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне
(Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В прыжках в
длину у женщин россиянка Дарья Клишина завоевала серебряную медаль.
Результат
Клишиной - семь метров. На два
сантиметра ее опередила американка Бриттни Риз, завоевавшая золото. На третьем
месте еще одна американка Тиана Бартолетта (6,97).
Напомним,
что Клишина, как и остальные россияне на нынешнем чемпионате мира, выступала в
статусе нейтральной спортсменки. Это вторая медаль российских спортсменов на
чемпионате мира (обе серебряные).
Легкая
атлетика. Чемпионат мира
Лондон
(Великобритания)
Прыжки в
длину
Женщины
Финал
1. Бриттни
Риз (США) 7,02 м
2. Дарья
Клишина (Россия) 7,00
3. Тиана
Бартолетта (США) 6,97
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