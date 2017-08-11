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Сергей Собянин: ФИФА оценивает «Лужники» как стадион номер один в мире

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструированном стадионе «Лужиники». Он отметил, что арену высоко оценивают в ФИФА.

«Практически невозможно было сделать, чтобы внутри все убрать, а внешние контуры арены оставить неизменными. Но удалось в кратчайшие сроки создать мощную структуру. Работа велась круглые сутки, сбоев с подрядчиками не было. Поэтому завершили все в срок. Мы отказались от зарубежных специалистов – цена была бы в полтора-два раза выше. И не было никаких гарантий, что иностранцы справились бы в срок. Были примеры.

Да, присутствовали консультанты по созданию футбольного поля. Больше тропических ливней, чем в этом году, Москва не видела. Так что поле прошло тест. Тут огромная подушка различных коммуникаций, ливневая канализационная система – это одно из самых лучших полей в мире. ФИФА оценивает «Лужники» по зрительской концепции, по виду и доступности происходящего на поле с трибун, как стадион номер один в мире», - цитирует Собянина «Матч ТВ».

Напомним, арену реконструировали к чемпионату мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. 

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