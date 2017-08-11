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Арбитр Владимир Сельдяков: Из-за видеоповторов судья станет пастухом

Источник:  «Подмосковье сегодня»Комментарии

оссийский арбитр Владимир Сельдяков сказал, что выступает против использования судьями видеоптовторов.

«Я считаю, что это очень плохо. Падает авторитет арбитров. Мы стараемся, чтобы у нас любой арбитр, как и футболист, был личностью на поле. Тот же Коллина, разве он не ошибался? Видеоповторы убьют эту личность. Судья станет пастухом.

Я тренируюсь, чтобы на 94-й минуте успеть в нужном ракурсе увидеть момент и принять правильное решение. Если у нас видеоповторы, зачем мне тренироваться? Буду стоять в центре поля, случится спорный момент в штрафной - пойду посмотрю повтор», - цитирует Сельдяков «Подмосковье сегодня».

Напомним, что видеоповторы были применены на Кубке конфедераций-2017 в России.

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