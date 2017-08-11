Арбитр Владимир Сельдяков: Из-за видеоповторов судья станет пастухом
Источник: «Подмосковье сегодня»Комментарии
оссийский
арбитр Владимир Сельдяков сказал, что выступает против использования судьями
видеоптовторов.
«Я считаю, что
это очень плохо. Падает авторитет арбитров. Мы стараемся, чтобы у нас любой
арбитр, как и футболист, был личностью на поле. Тот же Коллина, разве он не
ошибался? Видеоповторы убьют эту личность. Судья станет пастухом.
Я тренируюсь,
чтобы на 94-й минуте успеть в нужном ракурсе увидеть момент и принять
правильное решение. Если у нас видеоповторы, зачем мне тренироваться? Буду
стоять в центре поля, случится спорный момент в штрафной - пойду посмотрю повтор»,
- цитирует Сельдяков «Подмосковье сегодня».
Напомним, что
видеоповторы были применены на Кубке конфедераций-2017 в России.
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