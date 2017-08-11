Виталий Мутко: Клишина ворвалась в элиту прыжков в длину
Вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил выступление россиянки Дарьи Клишиной в
прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне
(Великобритания). Напомним, что Клишина заняла второе место.
«Мы ждали эту медаль, в последние годы она демонстрирует стабильные
прыжки. Это ее возвращение в семиметровые прыжки, медаль радостная и ожидаемая,
поздравляю от всей души, умница и молодец.
Она ворвалась в элиту прыжков в длину, все прыжки стабильны, желаю
ей этой стабильности и дальше, идем нормально. Да, кому-то не хватало практики, мы все видим, нам нужна
конкурентная среда, а дальше, надеюсь, ребята порадуют еще, все стараются, все
молодцы», - цитирует Мутко ТАСС.
Легкая атлетика. Чемпионат мира
Лондон
(Великобритания)
Прыжки в
длину
Женщины
Финал
1. Бриттни
Риз (США) 7,02 м
2. Дарья
Клишина (Россия) 7,00
3. Тиана
Бартолетта (США) 6,97