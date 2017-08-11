Виталий Мутко: Клишина ворвалась в элиту прыжков в длину

Вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил выступление россиянки Дарьи Клишиной в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания). Напомним, что Клишина заняла второе место.



«Мы ждали эту медаль, в последние годы она демонстрирует стабильные прыжки. Это ее возвращение в семиметровые прыжки, медаль радостная и ожидаемая, поздравляю от всей души, умница и молодец.

Она ворвалась в элиту прыжков в длину, все прыжки стабильны, желаю ей этой стабильности и дальше, идем нормально. Да, кому-то не хватало практики, мы все видим, нам нужна конкурентная среда, а дальше, надеюсь, ребята порадуют еще, все стараются, все молодцы», - цитирует Мутко ТАСС.

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Прыжки в длину

Женщины

Финал

1. Бриттни Риз (США) 7,02 м

2. Дарья Клишина (Россия) 7,00

3. Тиана Бартолетта (США) 6,97