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«Лион» на выезде обыграл «Ренн»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Лионом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лиона».

В составе победителей отличились Мемфис Депай и Мариано Диас. У «Ренна» гол в активе Бенжамена Бориго. «Лион» набрал шесть очков и вышел на первое место. У «Ренна» одно очко и 12-я позиция.

В следующем туре «Лион» примет «Бордо», а «Ренн» - «Дижон».

Чемпионат Франции. Лига 1

2-й тур 

Матч

Ренн - Лион - 1:2 (0:0)

Голы

Депай 57 (0:1). Диас 74 (0:2). Буриго 86 (1:2).

Состав

Ренн: Диалло А., Ганьон, Бааль (Тель, 66), Мауасса, Бенсебайни, Траоре, Мексер, Андре, Буриго, Мубеле, Сарр

Лион: Лопеш, Марсал, Марсело (Дьякаби, 87), Морель, Рафаэл (Тете, 61), Тусар, Дардер, Траоре, Диас, Депай (Корне, 80), Фекир

Предупреждения:

Бенсебайни, 15 - Марсал, 9; Тусар, 68; Дардер, 84

Судья:

Николя Райнвилль (Франция)

Место и дата

11 августа 21:45, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция


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