«Лион» на выезде обыграл «Ренн»
Матч второго тура чемпионата Франции между «Ренном»
и «Лионом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лиона».
В составе победителей отличились Мемфис Депай и Мариано Диас. У «Ренна» гол в активе Бенжамена Бориго. «Лион» набрал шесть очков и вышел на первое место. У «Ренна» одно очко и 12-я позиция.
В следующем туре «Лион» примет «Бордо», а «Ренн»
- «Дижон».
Чемпионат Франции. Лига 1
2-й тур
Матч
Голы
Депай 57 (0:1). Диас 74 (0:2). Буриго 86 (1:2).
Состав
Ренн: Диалло А., Ганьон, Бааль (Тель, 66), Мауасса, Бенсебайни, Траоре, Мексер, Андре, Буриго, Мубеле, Сарр
Лион: Лопеш, Марсал, Марсело (Дьякаби, 87), Морель, Рафаэл (Тете, 61), Тусар, Дардер, Траоре, Диас, Депай (Корне, 80), Фекир
Предупреждения:
Бенсебайни, 15 - Марсал, 9; Тусар, 68; Дардер, 84
Судья:
Николя Райнвилль (Франция)
Место и дата
11 августа 21:45, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция