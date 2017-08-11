«Лион» на выезде обыграл «Ренн»

Матч второго тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Лионом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лиона».

В составе победителей отличились Мемфис Депай и Мариано Диас. У «Ренна» гол в активе Бенжамена Бориго. «Лион» набрал шесть очков и вышел на первое место. У «Ренна» одно очко и 12-я позиция.

В следующем туре «Лион» примет «Бордо», а «Ренн» - «Дижон».

Чемпионат Франции. Лига 1

2-й тур