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«Арсенал» одержал волевую победу над «Лестером» со счетом 4:3

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стартовый матч чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Лестером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3.

В составе победителей отличились Александр Ляказетт, Дэнни Уэлбек, Аарон Рэмзи и Оливье Жиру, в активе которого решающий гол. У «Лестера» дубль сделал Джейми Варди, еще один гол в активе Синдзи Окадзаки.

Отметим, что Ляказетт забил первый мяч за новую команду. Варди после стартового матча с двумя мячами лидирует в списке бомбардиров чемпионата Англии.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет со «Сток Сити», а «Лестер» примет «Брайтон». «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

1-й тур

Матч

Арсенал - Лестер Сити - 4:3 (2:2)

Голы

Ляказетт 2 (1:0). Окадзаки 5 (1:1). Варди 29 (1:2). Уэлбек 45 (2:2). Варди 55 (2:3). Рэмзи 83 (3:3). Жиру 85 (4:3).

Состав

Арсенал: Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Холдинг (Жиру, 68), Озил, Джака, Окслейд-Чемберлен, Эль-Ненни (Рэмзи, 67), Ляказетт, Уэлбек (Уолкотт, 75)

Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Джеймс (Ихеаначо, 82), Магуайр, Марез, Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 88), Окадзаки (Амарти, 72), Варди

Предупреждения:

нет - Морган, 90

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

11 августа 21:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция


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