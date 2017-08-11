«Арсенал» одержал волевую победу над «Лестером» со счетом 4:3

Стартовый матч чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Лестером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3.

В составе победителей отличились Александр Ляказетт, Дэнни Уэлбек, Аарон Рэмзи и Оливье Жиру, в активе которого решающий гол. У «Лестера» дубль сделал Джейми Варди, еще один гол в активе Синдзи Окадзаки.

Отметим, что Ляказетт забил первый мяч за новую команду. Варди после стартового матча с двумя мячами лидирует в списке бомбардиров чемпионата Англии.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет со «Сток Сити», а «Лестер» примет «Брайтон». «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

1-й тур