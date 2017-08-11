«Арсенал» одержал волевую победу над «Лестером» со счетом 4:3
Стартовый матч чемпионата Англии между «Арсеналом»
и «Лестером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3.
В составе победителей отличились Александр Ляказетт,
Дэнни Уэлбек, Аарон Рэмзи и Оливье Жиру, в активе которого решающий гол. У «Лестера»
дубль сделал Джейми Варди, еще один гол в активе Синдзи Окадзаки.
Отметим, что Ляказетт забил первый мяч за новую
команду. Варди после стартового матча с двумя мячами лидирует в списке
бомбардиров чемпионата Англии.
В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет со «Сток
Сити», а «Лестер» примет «Брайтон». «Советский спорт» вел текстовую трансляцию
матча.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
1-й тур
Матч
Арсенал - Лестер Сити - 4:3 (2:2)
Голы
Ляказетт 2 (1:0). Окадзаки 5 (1:1). Варди 29 (1:2). Уэлбек 45 (2:2). Варди 55 (2:3). Рэмзи 83 (3:3). Жиру 85 (4:3).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Холдинг (Жиру, 68), Озил, Джака, Окслейд-Чемберлен, Эль-Ненни (Рэмзи, 67), Ляказетт, Уэлбек (Уолкотт, 75)
Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Джеймс (Ихеаначо, 82), Магуайр, Марез, Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 88), Окадзаки (Амарти, 72), Варди
Предупреждения:
нет - Морган, 90
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
11 августа 21:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция