Пронкин завоевал серебро в метании молота на чемпионате мира, победил поляк Файдек

На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания) состоялись соревнования по метанию молота у мужчин. Победу одержал польский спортсмен Павел Файдек, а россиянин Валерий Пронкин занял второе место.

Результат победителя – 79 метров 81 сантиметр. Пронкин метнул молот на 78,16. Третьим стал еще один поляк Войцех Новицки (78,03). Еще один россиянин Алексей Сокирский показал пятый результат.

Напомним, что Пронкин и Сокирский, как и остальные россияне на чемпионате мира, выступали в статусе нейтральных атлетов. Для российских спортсменов это третья медаль на чемпионате мира (все серебряные).

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Метание молота

Мужчины

1. Павел Файдек (Польша) – 79,81

2. Валерий Пронкин (Россия) – 78,16

3. Войцех Новицки (Польша) – 78,03…

5. Алексей Сокирский (Россия) – 77,50.