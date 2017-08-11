Пронкин завоевал серебро в метании молота на чемпионате мира, победил поляк Файдек
На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне
(Великобритания) состоялись соревнования по метанию молота у мужчин. Победу
одержал польский спортсмен Павел Файдек, а россиянин Валерий Пронкин занял
второе место.
Результат победителя – 79 метров 81 сантиметр.
Пронкин метнул молот на 78,16. Третьим стал еще один поляк Войцех Новицки (78,03).
Еще один россиянин Алексей Сокирский показал пятый результат.
Напомним, что Пронкин и Сокирский, как и
остальные россияне на чемпионате мира, выступали в статусе нейтральных атлетов.
Для российских спортсменов это третья медаль на чемпионате мира (все
серебряные).
Легкая
атлетика. Чемпионат мира
Лондон
(Великобритания)
Метание молота
Мужчины
1. Павел Файдек (Польша) – 79,81
2. Валерий Пронкин (Россия) – 78,16
3. Войцех Новицки (Польша) – 78,03…
5. Алексей Сокирский (Россия) – 77,50.