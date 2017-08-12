Жулиано: Как только узнал об интересе «Фенербахче», сразу решил сюда перейти

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано рассказал о возможном переходе в «Фенербахче» на правах аренды.

- Я очень рад, как только я узнал об интересе «Фенербахче», сразу решил сюда перейти.

Постараюсь оправдать ожидания. Надеюсь, здесь мной будут довольны, и мы выиграем титул.

Я слышал, что обо мне говорили болельщики «Фенербахче», мне было очень приятно. Знаю, что они с нетерпением ждут меня на поле. У меня те же эмоции, - приводит слова Жулиано официальный сайт турецкого клуба.

По сообщению официального сайта, Жулиано может перейти в «Фенербахче» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Жулиано проходит медосмотр в «Фенербахче».

Напомним, полузащитник перешел в «Зенит» из «Гремио» в 2016-м году и провел за команду 42 игры, в которых забил 17 голов.