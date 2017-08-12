Американка Кобурн выиграла стипль-чез на чемпионате мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне
(Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В стипль-чезе
(беге на 3000 метров с препятствиями) победу одержала американка Эмма Кобурн.
Результат
победительницы – 9 минут 2,58 секунды. Второй стала еще одна представительница
США Кортни Фрерихс (9.03,77). На третьем месте кенийка Хивин Киенг
Джепкемой (9.04,03).
Легкая
атлетика. Чемпионат мира
Лондон
(Великобритания)
Стипль-чез
(бег на 3000 метров с препятствиями)
Женщины
Финал
1. Эмма Кобурн (США) - 9.02,58
2. Кортни Фрерихс (США) – 9.03,77
3. Хивин Киенг Джепкемой (Кения) – 9.04,03
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