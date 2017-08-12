Американка Кобурн выиграла стипль-чез на чемпионате мира

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В стипль-чезе (беге на 3000 метров с препятствиями) победу одержала американка Эмма Кобурн.

Результат победительницы – 9 минут 2,58 секунды. Второй стала еще одна представительница США Кортни Фрерихс (9.03,77). На третьем месте кенийка Хивин Киенг Джепкемой (9.04,03).

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Стипль-чез (бег на 3000 метров с препятствиями)

Женщины

Финал

1. Эмма Кобурн (США) - 9.02,58

2. Кортни Фрерихс (США) – 9.03,77

3. Хивин Киенг Джепкемой (Кения) – 9.04,03