Голландка Схипперс стала чемпионкой мира в беге на 200 метров

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В беге на 200 метров у женщин победу одержала представительница Голландии Дафна Схипперс.

Результат победительницы – 22,05 секунды. На втором месте Мари-Жозе Та Лу из Кот-д’Ивуара (22,08), на третьем - Шанай Миллер-Уибо с Багамских островов (22,15).

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Бег на 200 метров

Женщины

Финал

1. Дафна Схипперс (Голландия) – 22,05

2. Мари-Жозе Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,08

3. Шанай Миллер-Уибо (Багамские острова) – 22,15