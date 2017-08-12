Голландка Схипперс стала чемпионкой мира в беге на 200 метров
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне
(Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В беге на 200
метров у женщин победу одержала представительница Голландии Дафна Схипперс.
Результат
победительницы – 22,05 секунды. На втором месте Мари-Жозе Та Лу из Кот-д’Ивуара
(22,08), на третьем - Шанай Миллер-Уибо с Багамских островов (22,15).
Легкая
атлетика. Чемпионат мира
Лондон
(Великобритания)
Бег на 200 метров
Женщины
Финал
1. Дафна Схипперс (Голландия) – 22,05
2. Мари-Жозе Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,08
3. Шанай
Миллер-Уибо (Багамские острова) – 22,15
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