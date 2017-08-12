Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уотфорд- : -Ливерпуль
Футбол  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Уфа- : -Ростов
Футбол  Анжи- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Голландка Схипперс стала чемпионкой мира в беге на 200 метров

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В беге на 200 метров у женщин победу одержала представительница Голландии Дафна Схипперс.

Результат победительницы – 22,05 секунды. На втором месте Мари-Жозе Та Лу из Кот-д’Ивуара (22,08), на третьем - Шанай Миллер-Уибо с Багамских островов (22,15).

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Бег на 200 метров

Женщины

Финал

1. Дафна Схипперс (Голландия) – 22,05

2. Мари-Жозе Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,08

3. Шанай Миллер-Уибо (Багамские острова) – 22,15

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Цусима на татами и крах Гэтлина. Главные события минувшей ночи в олимпийском РиоЦусима на татами и крах Гэтлина. Главные события минувшей ночи в олимпийском РиоОбзор ночных олимпийских событий на Sovsport.ru в рубрике «Пока вы спали».Элейн Томпсон выиграла свое второе золото на Олимпиаде-2016Ямайская бегунья Элейн Томпсон первенствовала в финальном забеге на 200 метров на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Фрезер-Прайс, Схипперс и Томпсон вышли в полуфинал на 100-метровкеВ Рио-де-Жанейро завершились предварительные забеги на дистанции 100 метров у женщин.Голландская бегунья с рекордом чемпионатов мира выиграла золотую медаль в ПекинеГолландка Дафна Схипперс завоевала золотую медаль в беге на 200 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Пекине.
Футбол
«Лион» на выезде обыграл «Ренн»
Футбол
Арбитр Владимир Сельдяков: Из-за видеоповторов судья станет пастухом
Футбол
Сергей Собянин: ФИФА оценивает «Лужники» как стадион номер один в мире
Футбол
Гарай пропустил тренировку «Валенсии» из-за переговоров о переходе в «Спартак»
все новости
Дафна Схипперс
Дафна Схипперсвсе новости