«Байер» и «Боруссия» (Менхенгладбах) вышли во второй раунд Кубка Германии

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«Барселона» готова увеличить предложение по Дембеле до 140 миллионов евро «Барселона» не оставляет попыток приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле. Об этом сообщают испанские СМИ.

«Боруссия» отказалась от предложения «Барселоны» продать Дембеле за 130 миллионов евро Попытки «Барселоны» подписать форварда дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле пока не увенчались успехом. Об этом сообщают испанские СМИ.

«Боруссия» наказала Дембеле временным отстранением за пропуск тренировки Дортмундская «Боруссия» применила санкции к нападающему команды Усману Дембеле. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Куда пропал Усман Дембеле? Нападающий «Боруссии» не пришел на тренировку клуба В последние дни фамилия Дембеле мелькает в прессе чаще, чем название его нынешнего клуба.