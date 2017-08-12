«Байер» и «Боруссия» (Менхенгладбах) вышли во второй раунд Кубка Германии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Состоялись матчи первого раунда Кубка Германии.
В следующую стадию пробились «Боруссия» (Менхенгладбах) и «Байер».
Клуб из Леверкузена на выезде обыграл «Карлсруэ»
в дополнительное время со счетом 3:0. В составе победителей отличились Доминк
Кор, Йоэль Похьянпало и Леон Бэйли. «Боруссия» в гостях обыграла «Рот-Вайсс» из
Эссена – 2:1. У Менхенгладбаха забивали Йонас Хофманн и Раффаэль.
Кубок Германии
Первый раунд
«Карлсруэ» - «Байер» - 0:3 (в дополнительное
время)
Гол: Кор, 93, Похьянпало, 99, Бэйли, 105
«Рот-Вайсс» - «Боруссия» (Менхенгладбах) – 1:2
Голы: Байер, 29 – Хофманн, 79, Раффаэль, 82
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