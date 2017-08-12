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«Спортинг» обыграл «Виторию Сетубал» в стартовом матче второго тура чемпионата Португалии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура чемпионата Португалии между «Спортингом» и «Виторией Сетубал» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу клуба из Лиссабона.

В составе победителей единственный мяч с пенальти на 86-й минуте забил Бас Дост. «Спортинг» с шестью очками на данный момент лидирует в чемпионате Португалии. У «Витории» одно очко и 11-е место.

В следующем туре «Спортинг» на выезде сыграет с «Виторией Гимарайнш», а «Витория Сетубал» примет «Шавеш».

Чемпионат Португалии

2-й тур

«Спортинг» - «Витория Сетубал» - 1:0

Гол: Дост, 86, с пенальти

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