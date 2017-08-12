«Спортинг» обыграл «Виторию Сетубал» в стартовом матче второго тура чемпионата Португалии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч второго тура чемпионата Португалии между «Спортингом»
и «Виторией Сетубал» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в
пользу клуба из Лиссабона.
В составе победителей единственный мяч с
пенальти на 86-й минуте забил Бас Дост. «Спортинг» с шестью очками на данный
момент лидирует в чемпионате Португалии. У «Витории» одно очко и 11-е место.
В следующем туре «Спортинг» на выезде сыграет с «Виторией
Гимарайнш», а «Витория Сетубал» примет «Шавеш».
Чемпионат Португалии
2-й тур
«Спортинг» - «Витория Сетубал» - 1:0
Гол: Дост, 86, с пенальти
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