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«Селтик» на выезде обыграл «Патрик Тистл» в чемпионате Шотландии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура чемпионата Шотландии между «Патрик Тистл» и «Селтиком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Селтика».

Единственный мяч забил Оливье Нтшам. «Селтик» с шестью очками лидирует в чемпионате Шотландии. У «Патрик Тистл» ноль очков и последнее место.

В следующем туре «Селтик» на выезде сыграет с «Килмарноком», а «Патрик Тистл» - с «Сент-Джонстоном».

Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

2-й тур

«Патрик Тистл» - «Селтик» - 0:1

Гол: Нтшам, 25

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