«Селтик» на выезде обыграл «Патрик Тистл» в чемпионате Шотландии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч второго тура чемпионата Шотландии между «Патрик
Тистл» и «Селтиком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в
пользу «Селтика».
Единственный мяч забил Оливье Нтшам. «Селтик» с
шестью очками лидирует в чемпионате Шотландии. У «Патрик Тистл» ноль очков и
последнее место.
В следующем туре «Селтик» на выезде сыграет с «Килмарноком»,
а «Патрик Тистл» - с «Сент-Джонстоном».
Чемпионат Шотландии. Премьер-лига
2-й тур
«Патрик Тистл» - «Селтик» - 0:1
Гол: Нтшам, 25
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